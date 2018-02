Sun-Air leverede mindre overskud i 2016/17

Det er med årene ikke blevet lettere at drive et luftfartsselskab. Sun-Air med hovedsæde i Billund formår dog stadig at lave overskud, selvom det langt fra er så stort som tidligere.

- Resultatet er acceptabelt, forholdene i branchen taget i betragtning. Resultatet kunne have været højere, men vi har taget et tab i forbindelse med en investering i et projekt med ruteflyvninger ud fra Bremen, ligesom lukning af ruten mellem Billund og München har været nødvendig, siger han.

Vil stadig servere mad

Sun-Air flyver primært franchise for British Airways, og det vil også i det kommende år komme til at fylde meget for det lokale luftfartsselskab. Trods et presset marked bliver det ikke overvejet at skrue ned for servicen for passagererne om bord.

- Vores fly er mindre, men vi tror stadig på service og på idéen i at servere et måltid for alle kunder på alle flyvninger med et smil. Og vi tror ikke mindst på, at det er derfor, at vi har bevaret et positivt resultat på bundlinjen, siger Kristoffer Sundberg.

Sun-Air vil i år desuden fokusere på nye rutemuligheder, og så vil der blive arbejdet videre med udviklingen af Sun-Air Technic, som løfter specialmonterings- og vedligeholdelsesopgaver på fly.

Sun-Air beskæftiger cirka 230 medarbejdere og har hovedkontor i Billund.