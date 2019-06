Succesfuld debutsæson er slut for Lynghedens Lykkebørn

Grindsted: Med 35 deltagende børn har den første sæson vist sig at være en stor succes for Grindsteds Lykkeligahold, Lynghedens Lykkebørn. Lykkeliga er et koncept, hvor børn med handicaps kan spille håndbold, uden at formalia bliver taget alt for tungt.

Tirsdag eftermiddag blev der sat punktum for første sæson med en anderledes gang træning, hvor børnene spillede kampe mod deres egne forældre. Her handlede det udelukkende om højt humør og livsglæde, og hvis kampene var blevet vist på tv, ville Bent Nyegaard fra kommentatorboksen nok have sagt, at dommerne dømte en anelse ensidigt til fordel for børneholdene. Det endte da også helt planmæssigt med sejre til børnene.

- Reglerne skal ikke tages så bogstaveligt, men vi er her ikke kun for at lege. Vi er her også for at lære at spille håndbold, så det handler også om at lære reglerne. Men det skal selvfølgelig ske inden for deres egen formåen. Dem, der sidder i kørestol, kommer jo aldrig til at tage tre skridt og et hopskud, fortæller Marianne Jul Jensen, som står i spidsen for Lynghedens Lykkebørn.