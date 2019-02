Styrelse kritiserer Grindsted Sygehus: Dokumentationen er for dårlig

Styrelsen For Patientsikkerhed har udtrykt hård kritik af det medicinske sengeafsnit på Grindsted Sygehus. Konklusionen er, at journalføringen har været mangelfuld, og der har været mangel på stabile og sikre arbejdsgange. På sygehuset bliver kritikken taget til efterretning.

Styrelsen gennemgik tre journaler, og det viste sig, at den sygeplejefaglige dokumentation i alle tilfælde var mangelfuld, ligesom der bliver rejst adskillige andre kritikpunkter af journalerne. Det er en kritik, der gør indtryk på sygehuset, hvor det dog bliver noteret, at kritikken udelukkende handler om dokumentation.

Styrelsen For Patientsikkerhed har i sit besøg på Grindsted Sygehus været omkring flere af sygehusets afdelinger. Udover Medicinsk Sengeafsnit har der været besøg hos Medicinsk Ambulatorium og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, hvor der blot blev påpeget mindre ting, mens styrelsen på Kirurgisk Ambulatorium ikke fandt anledning til at påpege noget negativt.

Ingen betydning for patienterne

Den ledende overlæge slår fast, at ingen behøver være spor nervøse for at blive indlagt på Grindsted Sygehus, og han vurderer ikke, at nogen patienter har lagt mærke til de kritisable forhold.

- Kritikken går meget på vurdering af nogle forhold, der står i patientjournalerne. Patienterne har adgang til dem, men det er ikke nødvendigvis praksis, at de ser dem, så det handler mest om interne arbejdsgange. Så det er ikke noget, patienterne har mærket noget til, siger Torben Knudsen og tilføjer, at folk intet har at frygte i forhold til den lægelige standard på sygehuset.

- Det medicinske afsnit i Grindsted er udelukkende betjent af speciallæger, så på læge- og plejesiden er Grindsted rigtig godt betjent. Det er heller ikke de forhold, der er påpeget i kritikken, siger han.