Student: 37-årige Michael blev årets første EUX-student på erhvervsgymnasiet

Grindsted/Sdr. Omme: Fredag var en stor dag for Michael John Hansen fra Sdr. Omme.

Lidt før klokken 9.30 trådte han ud fra eksamenslokalet på Erhvervsgymnasiet Grindsted efter veludført eksamen og fik sin studenterhue på hovedet som det synlige bevis på, at han havde bestået sin eksamen i EUX. Som årets første på Erhvervsgymnasiet i Grindsted.

- Jeg fik et 4-tal, og det er jeg glad og tilfreds med. Jeg var oppe i et eksamensprojekt, som jeg selv havde valgt. Det var Team Rynkeby, for jeg synes, at de gør så meget godt for syge børn. Det var derfor, jeg valgte netop det, fortæller Michael John Hansen.

Hans datter, Marie Bruzen, hans samlever, Lars Peter Larsen, og vennen Thomas Christensen var mødt op for at lykønske Michael John Hansen med studenterhuen.

Forklaringen på, at det først er nu, som 37-årig, at Michael bliver student, er, at han i løbet af årene har lavet flere forskellige ting.

- Jeg har lavet alt muligt andet end lige at studere, forklarer Michael John Hansen.