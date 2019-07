Streetfood på Vorbasse Marked: - Vi har virkelig haft travlt!

Som et nyt tiltag er konceptet 'streetfood' nu også kommet til Vorbasse Marked. Og det blev vel modtaget blandt de besøgende.

For Maibritt bliver det netop ofte til de samme retter, da hun ikke spiser kød. Hun håber derfor, at der i fremtiden kommer flere madsteder, som er mere vegetarvenlige.

- Det er godt med et bredere udvalg her på markedet, sagde Jens, og Maibritt var enig.

To af dem, der havde valgt at begive sig ud i det nye madområde, var Jens og Maibritt Hembo, der kommer fra Hadsten-området. Det var bestemt ikke første gang, de var på Vorbasse Marked.

Vognene byder både på indiske retter, mexicanske tacos, engelske fish 'and' chips, danske retter og bagerbrød at vælge imellem.

Vorbasse: Et af de helt store nyheder på Vorbasse Marked er Streetfood, som er et overdækket område på pladsen med fem forskellige madvogne og en vogn med drikkevarer stillet op.

Travlhed ved den mexicanske

Et af de steder på området med streetfood, hvor det er muligt at få en kødfri udgave, er hos den mexicanske madvogn 'Mexcalli', der drives af ægteparret Anita Hede og Miguel Ruiz fra Vejle. Fra vognen sælger de mexicanske tacos i forskellige udgaver. Her har den 'grønne' udgave været særdeles populær.

- Vores veganske tacos blev udsolgt allerede torsdag, og vi havde endda lavet til tre dage, siger Anita, der forsikrer, at der nok skal komme mere.

Det er første gang, at parret er på Vorbasse Marked, og heldigvis har det været en meget positiv oplevelse for dem, selvom de var lidt betænkelige inden.

- Vi var lidt nervøse for, om maden nu også var noget for de besøgende på markedet, siger Anita, hvis bekymring endte med at blive gjort til skamme.

- Vi har virkelig haft travlt!

Hvis muligheden byder sig, er Anita Hede heller ikke afvisende over for at lade den mexicanske vogn komme igen til næste år.

- Jeg håber, vi får mulighed for det, for her er en rigtig god stemning, og folk er meget glade, siger Anita Hede.