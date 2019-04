Katrine Reschefski, 37 år, bor på landet uden for Grindsted, arbejder som projektsupporter ved Danpo: - Kommunen skal satse på børn. Der er risiko for at underminere brandet "Børnenens Hovedstad", hvis man brander sig på noget, som ikke har høj kvalitet. Normeringerne skal følge med. Vi har en datter på et år og er lige kommet ind i hele den verden med institutioner. Vi kom fra Aarhus, har boet her i to år, købt hus og har fået Rosa. Det er her, vi skal være. Det er Rosas fremtid. Foto: Andre Thorup

Billund Kommune: Stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Det er de tre overordnede temaer, som ligger til grund for kommunens strategiske udviklingsarbejde frem mod år 2030. Se her, hvad nogle af de borgere, som var med til konferencen i Magion, lægger vægt på.

Flemming Boisen, 75 år, penionist og musiker, bor i Grindsted: - Kommunen skal gå efter at kunne tilbyde mere inden for kultur.Der bliver sparet i budgettet for kultur og fritid i de kommende år, og Billund Kommunes udgifter til ?kulturel virksomhed pr. indbygger? er under både Region Syddanmarks og landsgennemsnittet. Det kan ikke være rigtigt i sådan en rig kommune, der ikke har nogen gæld. I stedet burde man i nogle år halvere brugerbetalingen til kultur/idræt via støtte fra Billund Kommune. Vi har lige siddet og talt om, at 40 procent af dem, der køber hus i Billund lige nu, er udlændinge. Det er fantastisk, men vi/kommunen skal være meget bedre til at fortælle dem om, hvordan vores foreningsliv fungerer.

Anna Klixbüll, 70 år, pensionist og bor i Vorbasse: - Billund Kommune skal pejle efter at blive en grøn kommune. Det er oppe i tiden. Jeg synes, vi skal satse mere på alternativ energi. Det er også vigtigt, at "kommunen" dækker alle dele af kommunen, så for eksempel turister også kommer ud til de små steder.Turisterne kommer til Billund på grund af Legoland, men der er jo så meget mere at byde på rundt omkring i Billund Kommune, for eksempel også i Vorbasse. Så er vi tilbage ved det grønne, for vi har megen skøn natur.

Thomas Jakobsen, 46 år, lærer, bor i Grindsted: - Det skal være meget mere synligt - direkte i bybilledet - at vi har Børnenes Hovedstad. Når man kører ind, skal man straks kunne se, at her er det godt at være for børn. Vi kunne for eksempel have en stor skovlegeplads mellem Grindsted og Sdr. Omme, så man får et tydeligt signal: "Stil bilen og vær her sammen med dine børn". Hvis selve Børnenes Hovedstad kunne blive mere synlig i bymiljøerne - og i bedre normeringer i skoler og institutioner - så tror jeg, at man også som borger ville tage hele ideen med Børnenes Hovedstad til sig og føle et ejerskab. Derudover skal kommunen ikke udstykke flere parcelhusgrunde. Tiden er til fællesskaber, og vi skal have mulighed for alternative boformer.

Christina Nørhave Kjær, 35 år, kemiingeniør, tilflytter til Billund: - Jeg savner fællesskaber - både i Billund og mellem Billund og Grindsted. Kommunen kunne gøre mere for at skabe integration mellem os tilflyttere og dem, der stammer fra Billund. Det er meget svært at komme ind i det miljø. Derfor er vores omgangskreds mødregruppen, som alle er tilflyttere og internationale, samt forældrene til vores børns kammerater. Konkret kunne man gøre noget for at integrere mellem byens to skoler, gøre det mere attraktivt for tilflyttere at sende deres børn til Billundskolen, og gøre det nemmmere for danske forældre at få deres børn ind på Den Internationale Skole.

Rasmus Riis Gadegaard, 34 år, ingeniør på Lego, bor i Billund, har fire børn. Jens på 11 måneder er familiens yngste: - Kommunen skal skabe gode rammer for børn, have en høj normering i daginstitutioner og gå efter at prioritere skolerne højt. Flere legepladser ville også signalere, at her er et sted, hvor man virkelig tænker børnefamilierne ind i samfundet. Jeg synes, der har været en positiv udvikling i de fem år, vi har boet her. Det går fremad.