Stort fremmøde til kommunal workshop om ridning i naturen

Skjoldbjerg: Der var stor interesse, da Billund Kommune inviterede hesteinteresserede til workshop om ridning i naturen. Restox Arabians ved Christine Jensen lagde ridehal til arrangementet, der tiltrak omkring 40 hesteglade, og den store ridehal summede snart af snak om heste og ridning i kommunens natur.

Projektleder Lea Kromann-Gallop fra Billund Kommune stod bag invitationen til mødet, der var arrangeret for at samle viden om, hvor meget der bliver redet i naturen og for at lytte til ønsker og forslag til flere og bedre faciliteter og stier ude i Billund Kommunes natur.

- I Billund Kommune har vi en helt unik natur, og som kommune ønsker vi, at så mange forskellige borgere som muligt har mulighed for at opleve den. I denne omgang er det så rytterne vi gerne vil have i tale for at finde ind til, hvad de efterspørger af naturoplevelser, når de bevæger sig rundt i naturen til hest. Dertil kommer, at der til stadighed skal tilgodeses mange brugergrupper - ofte på de samme arealer. Dette skal vi forsøge at sikre sker på en så positiv måde som mulig for alle, siger Lea Kromann-Gallop i en pressemeddelelse efter workshoppen.

Deltagerne viste stort engagement, og gav deres bud på, hvad der skal til for at få flere ryttere ud i naturen. Der var mange bud på nye naturområder, der kunne tages i brug, og der blev peget på hvilke faciliteter, som ville gøre deres rideture endnu bedre. Her blev foreslået alt lige fra skiltning til høhoteller og mulighed for overnatning i shelters med hestefolde.

- Vi er glade for, at der kom så mange til vores arrangement, og for alle de gode forslag. Så nu vil vi samle forslagene sammen og formulere et projekt, som vi håber at få opbakning til i det nye år. siger Lea Kromann-Gallop.

En arbejdsgruppe af deltagere fra workshoppen har meldt sig, så de kan være med til at støtte op om et muligt kommende projekt.

Har man interesse for ridning i naturen kan man kontakte Projektleder Lea Kromann-Gallop og høre mere.