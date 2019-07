Grindsted: Der har været stor interesse for at spise brunch før Musik i Gryden rigtig går i gang lørdag den 3. august.

Der er således i skrivende stund solgt 75 ud af 100 billetter, og det er 50 procent flere end ved koncerten i 2018.

Helt så godt er det ikke med billetsalget til selve koncerten på Grindsted Stadion. Der er solgt omkring 3000 billetter, hvilket er lidt salget sidste år.

- Vi solgte godt med billetter de sidste to uger op til koncerten sidste år. Det håber vi også sker i år, siger Kurt Holm fra koncertudvalget bag Musik i Gryden, der højst lukker 4.500 gæster ind.

Kurt Holm fortæller endvidere, at udvalget har fået positiv respons på de kunstnere, der i år skal på scenen til Musik i Gryden.

- Vi synes også selv, at vi i år har ramt et bredt udvalg, siger Kurt Holm.

Udvalget kom på lidt af en opgave, da Hugo Helmig måtte melde afbud i maj.

- Den weekend er en af de store festivaldage i Danmark, så det var ikke helt nemt at finde en erstatning for Hugo Helmig. Vi har en booker til det, og det lykkedes at få Karl William. Det har vi ikke hørt nogen negative kommentarer til, siger Kurt Holm.