Storken på besøg i Hejnsvig

Hejnsvig: Søndag formiddag da Michelle Staun Heick var ude at køre med sine tre børn, endte de med at få sig lidt af en oplevelse. Der vandrer ofte fire traner rundt på familiens mark, men denne gang var det Stork Langeben, der var på besøg.

- Vi holdt ind, og børnene syntes, det var helt vildt, for sådan en havde de aldrig set før, forklarer Michelle Staun Heick, der straks hev mobilen frem for at tage et billede.

Hun kontaktede herefter storkene.dk for at fortælle om sin observation.

- De sagde, det var en meget flot stork, der sandsynligvis var på besøg fra Tyskland. Der skulle ikke være storke, der holder til i vores område.

Familien har siden hen ikke set mere til storken.

- Vi har kigget nogle gange, men vi har ikke set den.

Der er på nuværende tidspunkt tre storkepar i Danmark. Ser man en stork, kan man indmelde sin observation på storkene.dk