Store eller små legepladser? Ønskerne er forskellige i Grindsted og i Billund

Et opslag på Facebook har givet Frederikke Danielsen rigtig mange kommentarer. Mange er enig med hende i, at der mangler en stor, fælles legeplads i Grindsted. Foto: Martin Ravn

I Grindsted har borgere på Facebook reageret positivt på et Facebook-opslag fra Frederikke Danielsen, der efterlyser større legepladser centralt. I Billund kæmper Tingstedet for at beholde deres lille vænge-legeplads.

Grindsted: En legeplads, hvor børnefamilier kan samles og mødes fra alle dele af byen. En legeplads, hvor der er noget for både de helt små og de større børn. Måske endda en legeplads, der kan live op i Grindsteds bymidte og skabe mere liv. Det er ønskerne fra 31-årige Frederikke Danielsen, mor til tre børn på tre måneder, seks og ni år. Forleden delte hun sine ønsker på Facebook og modtog rigtig mange positive tilkendegivelser. - Lige nu er der mange små legepladser, og meget af det er slidt og i stykker, så der er ikke rigtig nogle steder at samles med børnene, siger Frederikke Danielsen, der godt kunne tænke sig et sted, der ville appellere til alle fra forskellige steder i byen. - Det kunne være et sted, man kan cykle til i weekenderne. Den nye, der er i midtbyen, er ikke god til alle børn, og mange kan slet ikke bruge den, fordi de ikke kan kravle op eller gå på line, forklarer Frederikke Danielsen, der mangler noget for alle aldre.

Færre men større legepladser Det er en del af Billund Kommunes legepladsstrategi, at der i kommunen skal være færre, men til gengæld større legepladser.



På Tingstedet i Billund er det eksempelvis meningen, at 14 legepladser skal slås sammen til én stor kvarterslegeplads. Det er imidlertid ikke et forslag, der har vakt begejstring hos beboerne, som hellere vil bevare de mindre enheder.



I Billund Kommune er der registreret 135 offentlige legepladser.

Foto: Martin Ravn Legepladsen i midtbyen er ikke rigtig for alle aldersgrupper ifølge Frederikke Danielsen, der savner gynger og rutschebaner, som børn kan muntre sig på. Foto: Martin Ravn

Ønsker central legeplads Hun foreslår en central legeplads tæt på byen, for det kunne være med til at skabe mere liv i byen - og det trænger den til. Frederikke Danielsens ønsker går på nogle områder hånd i hånd med Billund Kommunes legepladsstrategi, der er ved at blive implementeret. Her ønsker man overordnet at nedlægge de små legepladser og bygge nye kvarters legepladser - dog dér, hvor folk bor og ikke centralt i byen. Den overordnede strategi har dog vakt harme på Tingstedet i Billund, hvor beboerne har protesteret kraftigt mod at få fjernet de små legepladser og erstatte dem med en kvarterslegeplads. Billund Kommune har allerede holdt et borgermøde med beboerne på Tingstedet, og ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), vil et nyt borgermøde komme i stand på den anden side af nytår.

Foto: Martin Ravn For Frederikke Danielsen vil en legeplads i nærheden af midtbyen være rigtig godt, for hun savner, at der er mere liv i byen. Foto: Martin Ravn

Kræver ny beslutning Udvalgsformanden vil som udgangspunkt gerne imødekomme borgernes ønsker, men han påpeger, at der er en udfordring: Kommunen har nemlig vedtaget en politisk linje, der går i en anden retning. - Hvis vi vælger at lade være med at lave en kvarterslegeplads og i stedet bibeholde de legepladser, som er derude, er vi ikke tro over for den plan, vi har vedtaget. Så vil det kræve en ny byrådsbeslutning, for hvis vi ikke er tro over for den strategi, som byrådet har vedtaget, er vi nødt til at vedtage en anden, siger Per Nyhus. Hvis man fra kommunens side vælger at imødekomme borgernes ønsker om flere og mindre legepladser har det ifølge udvalgsformanden en anden bagside: Billund Kommune har forholdsvis mange legepladser sammenlignet med andre kommuner, og de er ikke nødvendigvis billige at holde i stand. Derfor kan det være en fordel med færre pladser. - Vi har ikke penge til at holde alle legepladser i en ordentlig stand. Legepladserne på Tingstedet er vist i rimelig stand, men rundt omkring i kommunen er der legepladser, hvor der næsten ikke er nogen ting tilbage, fordi man fjerner de ting, der er i dårlig stand, siger Per Nyhus.