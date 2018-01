Stor interesse for at høre om milliardinvesteringer i Billunds fremtid

Billund: Hvordan går det egentlig i Billund?

Det er der stor interesse for at høre om. Tirsdag den 9. januar om aftenen holder Billund Kommune således borgermøde i Billund Idrætscenter for at give en status på, hvordan Billund Byvision, som blev præsenteret i 2015, er blevet realisereret de seneste godt to år, og hvilke projekter der er på tegnebrættet. På nuværende tidspunkt er allerede 450 mennesker tilmeldt mødet.

Baggrunden for mødet er, at der er fart på investeringerne i disse år. Billund Kommune er ifølge Byggefakta på 2.-pladsen i Danmark, når der måles på hvilke kommuner, der investerer mest pr. indbygger. Der er planlagt 69 kommunale projekter til i alt 612 millioner de næste fire år - svarende til cirka 23.000 kroner pr. indbygger. Beløbet pr. indbygger er endnu større i Billund by, hvor også private aktører skyder massevis af penge i byen.

På mødet vil derfor både kommunen og en lang række af de store, private aktører deltage.