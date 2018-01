Stor interesse for at blive ny erhvervsdirektør

Billund Kommune: Snart vil Billund Erhvervsfremme igen have en direktør til at tegne organisationen udadtil. Stillingen har været vakant, siden Morten Karlsbjerg stoppede for et halvt år siden, men planen er, at der i nærmeste fremtid skal ansættes en ny frontfigur.

- Gennem de seneste måneder har vi arbejdet meget med, hvordan vores fremtidige organisation skal se ud, og vi håber, at bestyrelsen snart kan præsentere en ny direktør. Jeg kan i hvert fald godt afsløre, at der er stor interesse for stillingen, sagde Søren Klausen, formand for Billund Erhvervsfremme, mandag aften i forbindelse med den årlige nytårskur.