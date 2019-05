Haveentusiast fortæller

- Prøv for eksempel at kigge forbi udstillingsbygningen, hvor du både kan købe og smage den helt nye øl Karensmindes Ale, som er brygget med ingredienser ude fra museumsgården. Som et inspirerende indslag på dagen har vi inviteret haveentusiast Karl Kristensen til at fortælle os om årstidens planter i haven fra forår til vinter. Han medbringer også planter, man kan købe efter foredraget, lyder det i pressemeddelelsen.

Foredraget "Planter fra forår til vinter" ved Karl Kristensen foregår kl. 13.30 i udstillingsbygningen. Der er aktiviteter overalt på Karensminde og til alle aldre. Kaffestuen er åben, og i laden kan du købe vafler, te, kaffe og vand. Der er denne dag højere entrépris end normalt: Børn under 18 år har som altid gratis adgang. Have- og fritidsmessen er arrangeret i et samarbejde mellem: Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted Havekreds, Karensmindes Venner og Billund Kommunes Museer.