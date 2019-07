Stop, blev der sagt. Så byttede de sæde i bilen

Sdr. Omme: Stop, lød det forleden fra politiet, der i krydset mellem Herningvej og Hovedgaden i Sdr. Omme blev opmærksom på et par i en bil.

Parret kørte dog videre og ind på Q8 tankstationen, hvor betjentene så synet, at to, der henover gearstangen byttede plads. Manden hoppede over på passagersæder, og kvinden indtog førersædet. Det var der en god grund til, da det viste sig, at manden ikke har kørekort.

Manden, der er 32 år og fra Sdr. Felding, bliver nu sigtet for at køre uden førerret. Hans 25-årige kone, der har kørekort, kunne køre bilen videre fra Sdr. Omme.