Bobtimisterne i Krogager afvikler den 10. august "Spil og Leg for Livet", der støtter Stafet for Livet i Filskov. Det bliver et sandt bob-eldorado for store og små i den gode sags tjeneste.

Krogager: Hvis man er til spil, leg og ikke mindst bob i alle afskygninger, så er man nødt til at køre til Teglgaardshallen i Krogager lørdag den 10. august.

Her holder bobklubben Bobmisterne en støttedag for Stafet for Livet i Filskov, der afvikles den 7.- og 8. september på Filskov Stadion.

På støttedagen bliver der masser af muligheder for at prøve at spille bob på næsten alle tænkelige og utænkelige måder. Den store nyhed er en mastodont af en bane, der måler 120 gange 120 centimeter med tilhørende store brikker. Det er Herluf Hansen, der selv har fremstillet alle banerne, og han viser gerne viser, hvordan bobspillet foregår på de forskellige baner.

- Der er gratis entré, og man bestemmer selv, hvor meget man vil bidrage ned, siger Herluf Hansen.

Han har ingen idé om, hvor mange penge der vil blive samlet ind på "Spil og Leg for Livet", men han håber på et beløb mellem 5.000 og 10.000 kroner.

- Det er eksperiment, men vi får samlet nogle penge ind, som Stafet for Livet ellers ikke ville have fået, siger Herluf Hansen.