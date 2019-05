Større parti brædder stjålet: Har du set noget?

Politiet søger nu vidner, da tyve har stjålet et større parti brædder i Billund mellem lørdag klokken 16 og søndag morgen klokken 8.

Efterlysning: Har du set nogen på Kærvej ved Billund Hallen, som læssede brædder i en større trailer i en lastbil? For så vil Sydøstjyllands Politi gerne høre fra dig.

Mellem lørdag klokken 16.00 og søndag morgen klokken 8.00 er der blevet stjålet et større parti brædder på Kærvej i Billund. Her har tyve fjernet over 200 brædder, som var 4,20 meter lange.

- Det har krævet en større trailer eller en lastbil, så derfor vil vi gerne høre fra nogen, der måtte have set noget, fortæller vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi.

Brædderne skulle have en værdi i omegnen af 11.000 kroner.