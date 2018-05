Stjernetour: Gamle venner spurtede på mountainbike

Ole Landstrøm, 44, og Lars Alex, 44, konkurrerede, som de plejer om førstepladsen, og i år blev det Ole, der løb med sejren efter 44 kilometer på mountainbike. Han havde hele familien med i Grindsted.

Grindsted: Solen skinnede med blå himmel over torvet i Grindsted. Der var ølvogn og pølser til dem, der ventede, mens godt 1100 cyklister løbende blev sendt afsted med start på torvet ud på ruter, hvor den længste var på 180 kilometer og den korteste på 44 kilometer til mountainbikerne. - Det er gået helt fantastisk. Det har været en superoplevelse. Der har ikke været nogen uheld eller noget bøvl med noget, og rytterne er kommet afsted til tiden. Alt er lykkedes, lød det fra Karsten Andersen, løbsarrangør fra Grindsted Cykel Motion. Og det lykkedes også for Ole Landstrøm, som var allerførste mand i mål på torvet igen. Skarpt efterfulgt af vennen Lars Alex. - Vi er begge 44 år, har lige kørt 44 kilometer og har kendt hinanden siden 6. klasse, hvor vi gik i parellelklasse, lød det fra Lars Alex, mens de to pustede ud med sved på panden. - Jeg er rigtig glad. Jeg vandt, lød det fra Ole Landstrøm, der sidste år blev nummer tre. Her vandt Lars Alex, og det med at vinde betyder noget for de to.

Stjernetour Arrangørerne af Sydbank Stjernetour de Grindsted er Grindsted Cykel Motion og hovedsponsor Sydbank Grindsted. Cykelløbet blev første gang afholdt i 1993.

En samlet succes - Det giver et adrenalinkick. Så får jeg lyst til at træne endnu mere. Man bliver grebet af det ude på ruten og får ekstra kræfter, forklarer Ole Landstrøm. De to træner ikke sammen, men mødes jævnligt til løb rundt omkring. Mens Lars Alex stadig bor i Grindsted, er Ole Landstrøm flyttet til Horsens, men hans forældre bor i byen, og hele familien er samlet i Grindsted i dagens anledning. - Som børn boede vi på samme gade og var legekammerater, og så mistede vi faktisk kontakten i 20 år, fortæller Lars Alex. Begge begyndte de at cykle mountainbike for cirka otte år siden. - Mit knæ kunne ikke holde til at løbe mere, lyder det fra Ole Landstrøm, mens Lars Alex var ude efter en ny hobby som erstatning for en anden. På torvet var der liv og hygge, og Karsten Andersen glædede sig over, at alting var samlet på torvet - som det oprindelige Stjernetour også blev. - Tidligere har det været sådan, at noget er foregået på Nørretorv og noget andet i Magion. Nu er alle aktiviteterne samlet, og det er klart at foretrække. Nu er der ingen kedelige minutter, og der er masser at kigge på for tilskuere og pårørende, og det er godt for vores handelsstandsforening, siger Karsten Andersen.