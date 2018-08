Stjålet bil fundet i Billund

Billund: Det var med god grund, at en person mandag aften omkring klokken 22.25 ringede til politiet og fortalte om en mistænkelig bil, der holdt parkeret på Hybenvej i Billund.

Bilen, som var en Nissan Qashqai med tyske nummerplader, virkede åbenbart mistænkelig, og det viste den sig i høj grad også at være. Da politiet nåede frem, kunne betjentene konstatere, at bilen for lidt mere end en måned siden blev stjålet fra et af Lalandias sommerhuse på Hyldestien.

Nummerpladerne, som sad på bilen, viste sig at være stjålet fra en helt anden bil. De blev nemlig stjålet søndag fra en bil, der holdt parkeret på Åstvej.

Inde i bilen fandt betjentene tre koben og noget værktøj, der meget vel kan have været brugt i forbindelse med indbrud.

- Vi har taget effekterne, og vi vil nu prøve, om vi kan finde nogle finderaftryk eller noget dna, siger Mikkel Ross, fungerende vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.