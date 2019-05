Stenderup-Krogager siger nej tak til ny genbrugsplads

Stenderup-Krogager: Planerne om en nærgenbrugsstation i Stenderup-Krogager kommer efter alt at dømme til at blive skrottet. Årsagen er den enkle, at borgerne i lokalområdet slet ikke ønsker en sådan nærgenbrugsstation, og derfor har Stenderup-Krogager Fællesråd bedt Billund Kommune om at droppe planerne.

- Siden det kom frem, at vi skulle have en lokal genbrugsplads, har der været mistillid til det, for vi mener ikke, at vi har brug for den. Samtidig kom beliggenheden noget bag på os, og derfor er vi enige om at stå frem og sige, at vi ikke ønsker nogen genbrugsplads, fortæller Leif Kruse, der er formand for Stenderup-Krogager Fællesråd.