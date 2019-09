Stem og hjælp Isabella og Sidsel med at vinde 10.000 kroner til Knæk Cancer

På Spar Nord Fondens hjemmeside 10tilforskel.dk kan man stemme på Isabella og Sidsel, der står i spidsen for årets Knæk Cancer-show på Grindsted Gymnasium. En sejr kan give yderligere 10.000 kroner til det gode formål.

Grindsted: Torsdag den 10. oktober er der for fjerde gang Knæk Cancer Show på Grindsted Gymnasium og HF.

Det er i år Isabella Mortensen og veninden Sidsel Ibsgaard Astrup, der står i spidsen for showet, der varer fra klokken 19.00 til klokken 21.00. Showet har til formål at samle penge sammen til arbejdet med at knække cancer.

Det store show har mulighed for at tjene 10.000 kroner ekstra til det store projekt, da Isabella og Sidsel har tilmeldt sig hjemmesiden 10tilforskel.dk, som Spar Norden Fonden står bag. De to piger fra Grindsted Gymnasium har lagt en video op på siden, og man kan gå ind og stemme på GG Knæk Cancer Show.

Der er i alt syv forskellige projekter, som er med i afstemningen, og der kan stemmes frem til udgangen af september.