Status på Vorbasse Marked 2019: - Vi kan ikke få armene ned

Vorbasse: Formanden for Vorbasse Grundejerforening, Brian Madsen er glad, for endnu engang kan han se tilbage på et succesfuldt marked.

- Det er gået ud over alle forventninger, og vi kan ikke få armene ned, fortæller Brian Madsen.

Da der ikke tages entré for at komme ind på markedet, kan formanden ikke sige, hvor mange mennesker, der har været forbi, men ifølge Brian Madsen lod fredag til at være den dag, der trak flest mennesker til markedet.

- Fredag trak flest, men jeg har heller aldrig set så mange mennesker om torsdagen. Vi åbnede markedet klokken 12, og klokken 14 var der helt sort af mennesker, siger formanden og nævner vejret som en mulig årsag til de mange besøgende i de første par dage.

- Mange havde nok set i vejrudsigten, at der ville komme regn om lørdagen, siger formanden.

Sidst på eftermiddagen om lørdagen begyndte regnen nemlig for alvor at sile ned over markedet. Folk tog derfor hjem eller tilbragte tiden i festteltene.

- Festteltene blev fyldt godt op, og der vi har endnu engang lavet omsætningsrekord, siger Brian Madsen.