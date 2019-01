Statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til Grindsted for at høre om forureningen

Opgaven med at rydde op efter jordforureninger ligger i dag ved regionerne, men da de foreslås nedlagt i sundhedsudspillet, vil ansvaret overgå til staten. Statsministeren vil derfor have en status på forureningssagen og drøfte regeringens forslag. Forslaget har nemlig skabt bekymring i lokalsamfundet, hvor man blandt andet er bange for, at der forsvinder vigtig viden om forureningen, når Miljøstyrelsen skal overtage ansvaret.

Statsministeren er onsdag og torsdag på rundtur i landet for at debattere regeringens sundhedsudspil, og det er i samme anledning, at Lars Løkke Rasmussen lægger vejen forbi Grindsted, hvor han mødes med den lokalvalgte MF'er Anni Matthiesen (V), borgmester Ib Kristensen (V) og andre repræsentanter fra Billund Kommune med viden om forureningssagen.

Forureningen i Grindsted stammer fra Grindstedværket, der i forbindelse med produktion af lægemidler udledte affaldsstoffer samt spildevand til Grindsted Å og senere til Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet. Her er der deponeret omkring 286.000 kubikmeter spildevand indeholdende omkring 1200 skadelige stoffer heriblandt kviksølv. Dumpingen af spildevand fortsatte indtil 1973.Sagen om forureningen har ligget stille i en del år, indtil der blev pustet nyt liv i den offentlige debat i starten af 2018. Det skete, efter at forskere fra Danmarks Tekniske Universitet havde kortlagt, præcist hvilket sted en stor del af forureningen sev op i Grindsted Å samt dokumenteret mængden af forureningen, som blandt andet består af over 200 kilo vinylklorid årligt.

Spørgsmål om økonomi

Dertil kommer spørgsmålet, om staten har tænkt sig at sætte penge af til en oprydning af de store depoter, som blandt andre borgmesteren offentlig har ytret ønske om.

Regeringen peger på, at der gennem besparelser og omprioriteringer ved flytningen af miljøopgaven kan frigøres op mod en halv milliard kroner. De penge vil regeringen øremærke de ni såkaldte generationsforureninger, herunder Grindsted, frem mod 2030, men kritikere peger på, at det slet ikke er nok, når et anslået beløb for en oprydning i bare Grindsted er over 100 millioner kroner.

Forureningssagen har fået større og større politisk opmærksomhed, siden den dukkede op igen for præcist et år siden. I første omgang takkede daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V) nej til et besøg i Grindsted, men siden var både borgmester og regionsrådsformanden på besøg på Christiansborg hos den daværende miljøminister. Efterfølgende har både nuværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgt byen for at se på sagen.