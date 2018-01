Statslige arbejdspladser: Billund blev forbigået

Det er et af regeringens store mål at flytte statslige arbejdspladser til provinsen. I efteråret 2015 blev første etape af udflytningen offentliggjort, og onsdag afslørede regeringen, hvilke arbejdspladser der nu skal rykke ud i provinsen. Arkivfoto: René Lind Gammelmark.

I første etape af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser var der gevinst til Billund. Derfor er det måske ikke så overraskende, at Billund Kommune denne gang blev forbigået, mener borgmesteren.

Billund Kommune: Det bliver ikke i denne omgang, at der kommer yderligere statslige arbejdspladser til Billund Kommune. Regeringen fremlagde onsdag en plan, der skal flytte flere tusinde statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Men i modsætning til første etape af projektet, der blev præsenteret i 2015, er der denne gang ikke planer om at rykke statslige arbejdspladser til Billund Kommune. - Det er altid skuffende, når man ikke får noget, for vi havde da altid gerne set, at vi havde fået noget mere. Men sådan er det, og spørgsmålet er, hvad vi kunne have forventet, siger borgmester Ib Kristensen (V).

Her flytter de hen Selvom Billund Kommune ikke får glæde af nye statslige arbejdspladser, er der jubel i en lang række andre kommuner og byer.Miljøstyrelsen flytter til Århus.



Det Økonomiske Råds Sekretariat flytter til Horsens.



Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flytter til Ribe.



Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen flytter til Esbjerg.

Har fået Børnerådet I forbindelse med første etape af projektet, som har fået titlen Bedre Balance, blev det besluttet, at Børnerådets sekretariat skulle flytte fra København til Billund. Det er en flytning, som nu er gennemført og har sikret statslige arbejdspladser i Billund Kommune. Samtidig er det muligvis en del af forklaringen på, hvorfor der ikke denne gang var gevinst. - Der er mange, som gerne vil have de statslige arbejdspladser, og som der også blev sagt, er der blevet kigget på, hvem der fik noget i første runde. Der fik vi Børnerådet, og så var det svært at tro, at vi også kunne få noget nu, siger Ib Kristensen. Vejle og Kolding har hver fået en håndfuld statslige arbejdspladser, mens Esbjerg har fået 11 arbejdspladser. En del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen rykker desuden til Ribe.