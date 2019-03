Stansomatic holdt rejsegilde: - Det er en fremtidssikring for os

- Den nye udvidelse er en fremtidssikring for os. Vi har gennem de sidste ti år haft en god fremgang, hvilket vi er meget stolte over, sagde Søren Bahnsen, der er administrerende direktør hos Stansomatic.

Billund: Parkeringspladsen var mere end fyldt, da over 150 mennesker mødte op til rejsegilde hos Stansomatic på Kornmarken fredag ved middagstid. Baggrunden var, at I slutningen af maj vil en ny 650 kvadratmeter stor toetagers bygning stå færdig. Stansomatic er en virksomhed, der er specialiseret i udstansning af metal. Forenklet sagt betyder det, at de producerer specifikke emner i metal ved at "klippe" langs en lukket linje i metallet.

Mad, drikke og taler

Netop kantinen blev allerede taget i brug til rejsegildet denne fredag, da det var i dette rum, at den obligatoriske rejsegildemiddag bestående af pølser med brød og diverse tilbehør blev serveret. Rundt omkring var der borde med hvide duge at stå ved, og på et langbord stod drikkevarer og det, der nu skal bruges for at lave "en ristet".

De fremmødte måtte dog vente lidt på at få noget til ganen, for inden serveringen af mad og drikkevarer var der takketaler af Søren Bahnsen, Finn West Møller fra Atrio Arkitekt og Stern Johansen fra KG Byg.

Takken gik blandt andet til håndværkerne og deres flotte arbejde. Finn West Møller kunne i den forbindelse også komme med en munter anekdote fra byggepladsen.

- Jeg mødte en oprørt nabo, der havde set to murer sparke hinanden i skridtet. Hun spurgte dem, hvad de havde gang i, og de sagde, det var en manddomsprøve for murere. Hun spurgte herefter, om det ikke gjorde ondt, hvortil de svarede, at det gjorde det ikke, for de havde sikkerhedssko på, fortalte arkitekten, mens latteren brød ud blandt de fremmødte.

Om der virkelig havde været to hårdføre murere og en oprørt nabo må blive i det uvisse.