Med en forventelig slutspurt kan årets lokaludgave af Stafet for Livet sagtens komme til at måle sig med den seneste udgave.

Først i august var der blot omkring 100 tilmeldte til Billund-udgaven af Stafet for Livet i Filskov, men ligesom ved de forrige års arrangementer har tilmeldingerne for alvor taget fart i de seneste uger op til weekendens stafet. Sådan lyder budskabet fra lokalformand Niels Pedersen. - Det går rigtigt godt, vil jeg sige. Vi er et godt stykke over 400 tilmeldte nu, og vi ved, at en hel del flere er på vej, siger han.

Blandt andet henviser lokalformanden til, at der ventes at komme en stor flok på omkring 60 unge mennesker fra Vandel Efterskole lidt udenfor kommunegrænsen. Det allerstørste hold bliver dog igen Billund Lufthavn, som sidste år stillede med over 90 løbere.