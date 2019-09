Filskov: Nogle hold blev ved med at få deltagere, så årets Stafet for livet i Filskov endte med over 750 deltagere, som trodsede regnen.

De mange deltagere gik også rigtig langt:

12.830 kilometer blev tilbagelagt i løbet af døgnet i Filskov. Formand Niels Pedersen forventer dermed at nå målet:

- Jeg er næsten stensikker på, at vi ender med at have samlet 300.000 kroner ind, som vi kan sende videre til Kræftens Bekæmpelse, siger han.