Stafet for Livet: 130 bakker op om Filskovs kræftsyge kromand

Det største hold til weekendens Stafet For Livet i Filskov er et hold, der bakker op om den lokale kromand Bent Sandfeld, der for tiden kæmper en hård kamp mod kræft i hjernen.

Filskov: Med omkring 600 tilmeldte vil der blive løbet masser af meter, når Filskov Stadion endnu engang danner rammen om Stafet For Livet. Målet med Stafet For Livet er at indsamle økonomiske midler til forskning mod kræft, og derfor vil der blive løbet non-stop i 24 timer som et symbol på, at de, der døjer med sygdommen, gør det 24 timer i døgnet. Det største hold til årets stafet er "Filskovs Kromand", der er nået op på 130 deltagere. De deltager som støtte til Bent Sandfeld, der til daglig driver Filskov Kro, men som de seneste mange måneder har været sendt til tælling af kræft i hjernen. - Jeg er da rørt over, at der er så mange, som vil bakke op om vores projekt, fortæller Bent Sandfeld.

Støtte for alle Det er hans kone, Louise Sandfeld, der har oprettet holdet, og hun er overrasket over, at så mange har meldt sig til deres hold. - Jeg havde nok forventet, at en del ville være med, men jeg havde nok ikke turde håbe på mere end 50-60 stykker. Måske 80. Så det er da rigtigt dejligt, at så mange vil være med, siger hun. Bent Sandfeld er for tiden ganske hårdt medtaget af kræftsygdommen og den kemobehandling, der skal forsøge at få ham på højkant igen. Han er derfor glad for den store opbakning, men han understreger samtidig, at den store opbakning skal ses som en opbakning til alle, der hver dag kæmper med sygdommen. - Jeg kender mange mennesker, og folk ved godt, at jeg er syg, men jeg synes ikke, at folk skal gøre det kun for mig. De skal gøre det for alle de danskere, der har den sygdom, siger Bent Sandfeld.

Vigtigst at være med Bent Sandfeld er for tiden hårdt ramt af det, han har været igennem de seneste cirka ni måneder. En blodprop i hjernen gjorde ikke ligefrem tingene bedre, og hans styrke i især højre side af kroppen er derfor stærkt nedsat. Derfor har det til tider været vanskeligt for ham at gå. - Han kan godt gå, men det bliver en sej kamp at rende rundt til Stafet For Livet. Men det vigtigste er også at være med, siger Louise Sandfeld. Sygdommen forhindrer altså ikke Bent Sandfeld i at deltage ved Stafet For Livet, men det kommer til at foregå på et noget lavere blus end ønsket. - Vi har en campingvogn med, så han kan gå ind og hvile sig, når der er brug for det. Så det er planen, at vi skal være med hele weekenden. Men hvor mange runder, Bent kommer til at gå, ved vi ikke, siger Louise Sandfeld.