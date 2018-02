Springhesten Bøf tog på springtur

Billund: Fredag aften klokken 22 kunne Edel Cecilie Handeland ånde lette op.

Forud var gået fire nervepirrende timer, hvor hun fra et sommerhus i Blåvand koordinerede en større eftersøgning efter den hest, som hun sammen med sin søster selv har redet til og i dag har stående i Billund Sportsrideklub. Det var her Bastian K eller Bøf, som søstrene kalder ham, forsvandt fra.

Det er Josefine Heisinger, der for tiden står for at passe Bøf, og det var hende, der omkring klokken 18 opdagede, at han ikke var på folden.

- Vi var bange for, at han var blevet stjålet, for han er en god, dyr hest, fortæller Edel Cecilie Handeland, som dog snart kunne konstatere, at Bøf bare var brudt ud af indhegningen. Men findes skulle han, og det var der mange, der gerne ville hjælpe med.