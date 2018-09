Sjældent bliver 'rollefordelingen' nævnt med ord, men forældrene er begge klar over, hvad de hver især giver til deres fælles søn. Faderen er nærmest altid med ham på farten, når han som i år er en del af den tyske Formel 4-serie, mens moderen primært sørger for, at rammerne er i orden.

- Jeg synes, vi er rigtig gode til at kombinere tingene, for der er en del, som kræver koordination. Frederik er en følsom dreng, og hvis han ikke er i balance, kan han ikke køre optimalt, så det er nødvendigt, at vi er fælles om det, siger hun.

- Vi har heldigvis altid været enige om, at vi støtter Frederik i at indfri hans sportslige mål. Hvis vi ikke kunne få det til at fungere fornuftigt med hinanden, så ville det også gå ud over ham, og det må ikke ske, siger Peter Vesti og suppleres af sin tidligere hustru:

Filskov: Det er efterhånden seks år siden, at Peter Vesti og Vivian Vesti Stamm gik fra hinanden som par, men de er stadig i høj grad sammen om at støtte deres søn Frederik Vesti. I en alder af 16 år er han kommet rigtig langt med motorsport og har målrettede ambitioner om at køre Formel 1 om nogle år.

De bruger ofte masser af tid og penge på, at deres børn får udlevet deres drømme, men bliver også til tider beskyldt for at 'pace' dem frem.Forældre til elitesportsbørn er et folkefærd, som mange har en holdning til, men de færreste i virkeligheden kender. I en artikelserie vil vi sætte fokus på, hvad det kræver at gå hele vejen for sine børn i sportens verden.

Sønnen har fået en rigtig god teknisk forståelse for både biler og gokarts via en masse timer på værkstedet gennem sin barndom. Foto: André Thorup

- Heldigvis kan jeg stadig hjælpe ham med mange ting, og jeg kender ham så godt, at jeg lægger mærke til detaljer, som hans team ikke nødvendigvis gør. Jeg synes, det er fedt stadig at gøre en forskel, siger han.

Peter Vesti har i mange år været vant til, at Frederik nærmest dagligt kom forbi hans bilværksted Vesti Auto for at 'rode' med alt lige fra motorer til gearkasser. Sådan er det ikke længere efter sønnens flytning til Vejle, og faderen lægger ikke skjul på et vist afsavn, omend han også ser det som en del af Frederiks naturlige udvikling ved at blive mere voksen.

Indtil denne sommer boede begge forældre i Filskov, men efter at Frederik blev færdig på Filskov Friskole, rykkede Vivian Vesti Stamm til Vejle, hvor Frederik er flyttet med og studerer HTX på det lokale campus' sportscollegelinje. Når han hverken er i skole eller på farten, som for sidstnævnte sker tit med op mod 70 rejsedage om året, slapper han af i trygge omgivelser hos moderen.

Gårdsalg for Frederik

Sidste år gjorde faderen i allerhøjeste grad en forskel for sin søn, da han solgte sin gård ved Filskov for at være med til at finansiere sønnens sportslige ambitioner. Et særkende ved motorsporten er således, at millioner er nødvendige på det niveau, hvor sønnen nu befinder sig.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at Frederik når langt, og derfor var jeg nødt til at give ham den økonomiske opbakning, jeg kunne, siger Peter Vesti, som nu i stedet bor i en andelsbolig på 95 kvadratmeter i Filskov.

Han påpeger dog, at de som forældre ellers ikke har haft mulighed for at give sønnen de samme økonomiske muligheder til sporten som mange af konkurrenternes mere velbjærgede familier.

- Da han i sin tid startede med gokart, gik vi i skrotcontainere og fandt kasserede dæk, så han har lært at arbejde med et begrænset materiale, som kun har gjort ham bedre, siger faderen.

Med tiden er der blevet opbygget et solidt sponsornetværk omkring sønnen med hans manager i spidsen, men tidligere har Frederik også selv været med til at skaffe penge, som ifølge forældrene er et tegn på, at deres søn er gået forrest for at nå sine mål.

- Vi har aldrig presset Frederik til noget med sin sport. Det kommer fra hjertet, at han vil det, og vi har altid hjulpet til på hans side, siger faderen og giver et eksempel fra sidste år, hvor sønnen skulle deltage i et Formel 4-løb i USA, men manglede penge til turen:

- Efter en skoledag, hvor det virkelig regnede, var han rundt i Filskov i over tre timer. Da han kom tilbage helt drivvåd, havde han det største smil på læberne, fordi han havde skaffet 55.000 kroner.