Grindsted: Sport24 er klar med endnu et tiltag. Et skilt på bygningen yderst på Trehøjevej fortæller, at her vil man kunne spare 50 procent på det meste. Indenfor er håndværkerne i gang med at sætte hylder op, arrangere prøverum og få et karakteristisk grønt lys til at skinne omkring disken i den ene ende.

Jens Thrane og Kristian Duedahl Kristiansen kan næsten ikke vente til det bliver den 28. marts, og de slår dørene op. I den nye butik vil der være et helt sortiment af fritidstøj, sko, jakker, rygsække, soveposer og meget andet til fritids- eller udendørs brug. Og der vil være noget at komme efter for hele familien.

Sortimentet bliver kendte mærkevarer som blandt andet Puma, Salomon og New Balance, og man vil kunne få alle størrelser. Det bliver altså ikke kun sko i størrelse 36 og 47, der bliver solgt til det halve.