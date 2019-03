Sport 24 har åbnet sit outletcenter i Grindsted

- Der er gået mange timers slid med at sætte lokalet i stand, så det er dejligt og vildt spændende, at vi nu er kommet hertil, siger Jens Thrane om de 650 kvadratmeter butiksareal fyldt med varer.

Den nye Sport 24 Outlet har samme ejerkonstruktion som nede i byen med Kristian Duedahl Kristiansen og Jens Thrane i spidsen, og selvom de begge fortsat vil have deres primære gang i den eksisterende butik, var sidstnævnte med til at give en ekstra hånd på åbningsdagen.

Selvbetjening er en væsentlig del af outletkonceptet, og derfor er der i højere grad end i traditionelle sportsbutikker mulighed for selv at undersøge diverse varianter og størrelser af i dette tilfælde sko. Foto: Martin Ravn

Forskellige koncepter

Udvalget ligner ved første øjekast enhver anden sportsbutik, men som outletcenter for typisk udgåede varer er der markante beløb at spare.

- Øvelsen for os fremover bliver at differentiere de to butikker, og det er vi allerede begyndt på ved blandt andet at tage nye mærker som Fjällräven og Ecco ind nede i byen, siger han.

Netop de forskellige koncepter skal ifølge Jens Thrane medvirke til, at det ikke i for høj grad ender med, at store markedsandele går fra Sport 24 i midtbyen, og blandt andet kommer kunderne på Trehøjevej til at mærke et andet serviceniveau, når de er på udkig efter de billigere varer.

- Lige på åbningsdagen er vi en overflod af sælgere, men til hverdag kommer man heroppe til at forvente lidt mere høflig selvbetjening, så vi for eksempel laver pakkebord til jul, siger Jens Thrane.