Spor efter vikingetiden fundet ved udgravning i Billund

Sydvestjyske Museer er overbevist om, at man har fundet resterne fra en vikingegård i Billund.

Billund: Der har levet vikinger i Billund.

Det kan med sikkerheden konstateres nu, hvor prøvegravningerne ved de nye udstykninger af boligområder i Billund Syd har blotlagt to til tre gårdanlæg fra vikingetiden syd for Sønderkær Bæk i Billund. Museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen fra Sydvestjyske Museer fortæller, at man i onsdags stødte på stolpehuller, der viste huse, der lå i retningen nord/syd. Huse fra oldtiden ligger sædvanligvis øst/vest.

Derfor var museumsinspektøren ikke i tvivl. Det var vikingehuse, man havde afdækket. Man begyndte nemlig i den sene oldtid, som vikingetiden hører til, at lægge husene nord/syd.

Det er ikke blot husenes placering, der har overvist museumsinspektøren om, at der er tale om vikingehuse, men også husenes form og størrelse. Der er tale om ret store huse - omkring 30 meter i længden, hvilket er typisk for langhuset eller hovedhuset, som det også kaldes.

Typisk lå gårdene i mindre landsbyer omkranset af hegn. Vikingerne i Billund ernærende sig som bønder med husdyr og tilhørende landbrug. Man kan undre sig over, at det kunne lade sig gøre, men som museumsinspektøren fortæller, har vikingerne forstået at udnytte den natur, der nu var på det pågældende tidspunkt.