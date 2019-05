Spil og Leg For Livet i Stenderup-Krogager

Bobtimisterne i Stenderup-Krogager planlægger at holde et støttearrangement forud for Stafet for Livet.

Stenderup/Krogager: De fleste har nok hørt om Stafet For Livet i Filskov. Nu kommer Leg og Spil For Livet i Stenderup-Krogager.

Det er dog ikke en konkurrent. Tværtimod. Det er nemlig et samarbejdsarrangment, som finder sted i Stenderup-Krogager i august forud for stafetten.

Bag ideen står Herluf Hansen og Ib Hansen, formand og næstformand i Bobtimisterne Stenderup/Krogager.

De vil arrangere en festdag med aktiviteter i Teglgaardshallen den 10. august med formålet at samle penge ind til stafetten på forhånd.

For at få så mange foreninger med som muligt holder de et orienteringsmøde tirsdag den 14. maj klokken 19 i Teglgaardshallen.

- Så må vi se, hvor mange foreninger, som vil være med. Vi kommer i hvert fald med bob-baner, og vi håber, at flere vil bakke op. Vi er optimister, for vi har mange gode foreninger og initiativtagere i Stenderup-Krogager, men selvom det bare skulle blive os, så holder vi dagen, siger Herluf Hansen, som selv har været meget involveret i stafetten.

- Det skal både blive en hyggelig og sjov dag, men de forskellige foreninger skal også på en eller anden måde kunne få nogle penge ind, for det overvejende formål er selvfølgelig at indsamle en god pose penge til Kræftens Bekæmpelse, siger Herluf Hansen, som understreger, at foreninger fra alle byer er velkommen.

I Vorbasse har der netop været holdt støttekoncert forud for Stafet For Livet senere på året i Filskov.