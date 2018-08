Sparekassen går på børsen 22. november

Grindsted: Efter 146 år som garantsparekasse blev Den Jyske Sparekasse 25. juni omdannet til et aktieselskab.

Det betød, at de cirka 27.000 garanter i sparekassen samtidig blev aktionærer. Det skete for manges vedkommende ufrivilligt, da sparekassen i de senere år har haft lukket for udbetaling af garantkapital for at undgå for meget uro på kistebunden. Udbetaling af garantbeviser har kun kunnet ske, når det blev tegnet nye beviser.

Den 22. november kan de nu nyslåede aktionærer dog sælge deres aktier, for den dag går sparekassen på børsen.

Det interessante i den sammenhæng bliver, hvordan kursen udvikler sig, og dermed hvad de hidtidige garanter kan få for deres opsparing. Ifølge administrerende direktør i DJS Claus Petersen arbejder man på at sikre sig imod en situation, hvor kursen falder meget, og aktierne derved falder i værdi.

- Vi har lov til at lave det, man kalder en stabiliseringsaftale, hvor man i en kort periode efter børsnoteringen stabiliserer kursen inden for et spænd, så hvis der sker noget panisk, at det ikke får lov at forplante sig. Det arbejder vi på, men det er ikke på plads endnu. Derudover arbejder vi på at skabe en sund interesse for vores aktie både blandt vores kunder og ikke-kunder, siger Claus Petersen.

I forbindelse med omdannelsen til aktieselskab skød Nykredit, Arbejdernes Landsbank og AP Pension 200 millioner kroner ind i banken, så egenkapitalen ved halvårsregnskabet lyder på 1,57 milliarder kroner.