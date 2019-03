Grindsted: Et af de store argumenter fra Den Jyske Sparekasse for at gå på børsen sidste år var, at så kunne de tidligere garanter få deres penge, da garantbeviserne blev omdannet til aktier.

Øvelsen har dog kostet de tidligere garanter på bankbogen. Et garantbevis, der tidligere var 100 kroner værd, kunne ved børsnoteringen sælges til 85 kroner. Efterfølgende faldt aktien og har i en længere periode ligget omkring 65 kroner. I de sidste par uger er kursen dog steget, og torsdag reagerede markedet også positivt på regnskabet, så kursen ved lukketid endte på 74,95 kroner.

Administrerende direktør Claus E. Petersen må ikke udtale sig om aktiekursen specifik, men sparekassen noterer i årsrapporten, at salgspresset siden børsnoteringen har været forventeligt, og at man forventer, at prisen "på sparekassens aktie med tiden vil blive mere sammenlignelig med andre pengeinstitutter".

De nye aktionærer får her i det første år ikke del i overskuddet, det såkaldte udbytte. Pengene skal ifølge direktøren bruges på at gøre egenkapitalen i banken stærkere, så den lever op til kommende års krav fra finanstilsynet.

- Vores langsigtede mål er at udbetale 25 procent af overskuddet som udbytte, men vi tager stilling fra år til år, siger Claus E. Petersen.