Spalageret holder åbent hus med mulighed for at hoppe i

Claus Nielsen fylder her et spabad, og der vil også blive mulighed for at hoppe i, når Spalageret holder åbent hus i weekenden. Arkivfoto

Spalageret.dk holder åbent hus i nye udstillingslokaler på Heimdalsvej den 23.-24. marts. Her kan man få lov til at hoppe en tur i et af spabadene.

Grindsted: Spalageret.dk holder åbent hus for interesserede i weekenden den 23.-24. marts. Det sker i virksomhedens helt nye udstillingslokaler på Heimdalsvej 12, der i første omgang vil have åbent efter aftale. Og virksomhedens to indehavere glæder sig. Allan Madsen fra Grindsted har nemlig sagt sit job op for at hjælpe Claus Nielsen, der er bosat i Aarhus, med at sælge spabade. - Det går rigtig godt. Vi sælger efterhånden et spabad hver eller hver anden dag, og nu kan vi løfte opgaven igen, siger Allan Madsen, der startede forretningen op sammen med Claus, men siden fik andet arbejde. Hvordan dagene med åbent hus vil forløbe, aner de to ikke noget om: - Der kan komme fem eller 50, men vi har gjort alt for at gøre opmærksomme på os selv på blandt andet Facebook, fortæller Allan Nielsen, der netop har fået ni-ti nye modeller hjem, og på åbningsdagene kan han således præsentere hele 38 spabade.

Spalageret holder åbent hus Spalageret holder åbent hus den 23.-24. marts fra klokken 11-16 på Heimdalsvej 12. Udover fyldte spabade vil der også være mad og drikke til besøgende gæster, og der vil blandt alle gæsterne blive trukket lod om 10.000 kroner til et spabad.

Vil bygge spabade om - De kan alt muligt, boble, spille musik, og størrelserne strækker sig fra tre personers til otte personers, fortæller Allan Madsen, der har oplevet stor interesse for spabadene i den seneste tid. - Selvom vi bare har haft en udstilling i vinduerne, har vi oplevet mellem seks til ti biler dagligt komme ind forbi for at kigge. Så det er rigtigt spændende, siger Allan Madsen, der inviterer folk til at tage badetøj med og hoppe ned i boblerrne til åbent hus. - De vil alle være fyldt med vand, så man kan se, hvordan tingene fungerer, og hvordan man kan justere på det, forklarer Allan Madsen. Ikke alle vil dog være varmet op til 40 grader: - Det har vi simpelthen ikke strøm til, men der vil være to modeller med helt opvarmet vand, lover Allan Madsen, der snart vil gå i gang med at bygge spabade om til sommerhusudlejning - ifølge ham et meget overset marked. - De skal modificeres lidt, så det eneste turisterne skal gøre, er at trykke på én enkelt knap, og så vil badet fylde, tømme og rengøre sig selv. Det skal være så nemt som muligt, forklarer han.