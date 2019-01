Spabade til haven er populære: Netbutik udvider med udstilling

Grindsted: Spalageret.dk erstatter snart et lager på 200 kvadratmeter på Tårnvej bliver til et lager og showroom på næsten 700 kvadratmeter på Heimdalsvej. Spalageret.dk udvider nemlig forretningen, der på et årstid har solgt rigtig mange udespabade til haven. Faktisk er online-handlen på varm, udendørs wellness - også i de kolde måneder - eksploderet.

- Det hele begyndte med, at jeg selv kiggede på et spabad, men jeg gik fra butikken, fordi jeg syntes, det var for dyrt - og tænkte, at det måtte kunne gøres på en anden måde, siger indehaver, 40-årige Claus Nielsen, der bor i Tranbjerg ved Aarhus og har etableret forretningen sammen med en kammerat fra Grindsted.

Claus Nielsen bestilte efter sin butiksoplevelse en container med spabade, og de blev solgt på 14 dage, og så var fundamentet skabt for en forretning med kvalitet til lavere priser.

- Flere kunder fortæller, at de dropper ferien et år og så køber et udendørs spabad i stedet for. Folk vil gerne have wellness - og nyde det sammen med familie og venner - og man kan hoppe ned i det 40 grader varme vand hver dag året rundt med et glas rødvin - også når det regner og sner, forklarer Claus Nielsen, der gerne afliver nogle af de fordomme, der er omkring spabade - for eksempel at de er dyre at holde i gang.