Sov som en troldmand eller prinsesse: Legoland åbnede Castle Hotel med et brag

Fredag den 29. marts åbnede Legolands nye hotel, Castle Hotel, med et show, der blandt andet bød på heste, akrobater med ild og et festligt fyrværkeri.

Billund: Legoland havde fredag aften sørget for, at tilskuerne til det nye slotshotels åbningsshow blev kastet tilbage til en eventyrlig middelaldertid, som vi kender fra de gamle eventyr. Akrobater kastede med ild, riddere på store heste var i kamp, og Thomas Skov (kendt fra tv) kom iklædt riddertøj og åbnede hotellet.

Hele showet kulminerede med et brag af et festfyrværkeri. Hele den klare forårshimmel blev lyst op i alle regnbuens farver, akkompagneret af eventyrligt musik.

- Efter 4 år, er vi glade for endelig at kunne åbne hotellet. Vi vil senere på året også afholde et åbent hus for Billunds borgere, sagde direktør Christian Woller, der selv havde "prøve-overnattet" på hotellet -på prinsesseværelset.

- Det var med mine to døtre, understregede direktøren.

Efter åbningsshowet var der middag i slotshotellets restaurant for de gæster, som var heldige at være blandt de første til at overnatte på det nye hotel.

Hele Legoland står i eventyrets tegn i sæson 2019. Hver dag fra den 4. maj til 17. august 2019 vil gæster i parken kunne opleve et riddershow med lansekamp på hesteryg, trickridning, sværdfægtning, akrobatik og stunts.

Selve Legolandparken slår dørene op lørdag den 30. marts.