Soroptimister uddelte chokolade og nyheder om ligestilling

Billund: Som del af et landsdækkende event var 13 frivillige fra Grindsted-Billund Soroptimistklub forleden på besøg på Grindsted Gymnasium og Erhvervsgymnasiet i Grindsted samt i Billund Lufthavn for at dele et stykke chokolade og en avis med konstruktive nyheder om ligestilling ud til danskerne. Avisuddelingen er en del af Verdens Bedste Nyheders landsdækkende morgenevent, hvor 1651 frivillige gik på gaden 188 steder landet over og delte gode nyheder ud: På verdensplan kommer næsten lige så mange piger som drenge i grundskole - 88 procent af alle piger i verden mod 90 procent af drengene. Samtidig har kvinderne overhalet mændene, når det handler om at læse videre.

Pigernes rettigheder får det også bedre og bedre. Børneægteskaber blandt de yngste børn er mere end halveret siden 2000, hvor 11 procent af verdens piger blev gift, før de var 15 år. Nu er tallet fem procent. Andelen af piger, der bliver omskåret, er faldet med cirka en fjerdedel siden 1990. /exp