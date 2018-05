Sommertour: De Frigjorte tager i fængsel

Hen over sommeren spiller bandet desuden til Skive Festival, Vedstedsø Festival, i Banehuset, Sommersted samt Furesø festival. Ud over dette er der tre festivaller i kalenderen, som bandet endnu ikke må offentliggøre.

Siden debutkoncerten for to år siden er det blevet til to demoer, et fuldlængde album, som forventes ud via Spotify i slutningen af maj samt et utal af koncerter, blandt andet på Jelling musikfestival, Nakkefestival og Bands In Progress Festival.

Familiebalancen

- Det går godt. Jeg synes, vi har nogle fede ting i kalenderen, som jeg glæder mig meget til og jeg er godt tilfreds med albumet. Jeg synger stadig som en rudekuvert, men synes at vi kommer tættere og tættere på at definere vores lyd. Vigtigst af alt er, at vi har det skide sjovt sammen og forstår at planlægge os ud af tingene og få prioriteret vores tid.

- Alle i bandet har børn, koner og arbejde, så det er sværere at balancere det hele, end når jeg tænker ti år tilbage, hvor man ikke skulle tage så meget hensyn. Men jeg synes vi er gode til at aftale, hvordan vi gør, og så har vi nok også efter to års "ægteskab" lært hinanden godt nok til at kende svaghederne og styrkerne og forsøger at give hinanden plads. Folk er også blevet gode til at melde ud i god tid, at den og den uge eller måned, er der altså lukket for køkkenet. Og det er fint, så er vi også det mere sultne, når vi skal afsted igen. Nu har vi ikke spillet siden, vi var i København den 29. Marts, så vi glæder os til at komme afsted, siger sanger og guitarist Kurt Sørensen, der er fra Grindsted.