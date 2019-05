Som den første by i Danmark: Internationalt kultur-event kommer til Billund

Til oktober kommer et nyt event til Billund. Et event lavet af lokale borgere for lokale borgere.

Billund: Til oktober skal et nyt, verdensomspændende event bringe borgerne i Billund by sammen på tværs af alder, køn, højde, arbejde og nationalitet. Eventet hedder "Billund Fun Palace", og er en del af den internationale kampagne "Fun Palaces 2019", der løber af stablen den 5. oktober 2019. Trods det engelsk klingende navn, er Billund Fun Palace for alle. Siden 2014 er der blevet lavet 1367 Fun Palaces rundt om i hele verden. Billund vil være den første by i Danmark, der tager del i det. Kampagnen er arrangeret af de lokale for de lokale, og går ud på at finde ind til hjertet af kulturen i lokalsamfundet. Det er en måde at fejre dét, der gør ens by eller lokalområde helt unikt gennem små aktiviteter og events. Og der er ingen grænser for, hvad der kan ske i løbet af lørdagen i efteråret. Det kan både være kunst, kultur, håndværk, teknologi og sportsaktiviteter, som bringes sammen, men vigtigst af alt, skal kampagnen få lokale borgere til at samarbejde, være kreative sammen og have det sjovt sammen.

Hvem kan hvad? Vil man gerne vide mere om eventet, og hvordan Billund by og ikke mindst én selv kan blive en del af kampagnen, afholder initiativtageren Rachel Faulkner et opstartsmøde lørdag den 25. maj 10.00-12.30 på BillundSkolen. - På lørdag skal vi holde det første møde, se på ideer, og har man ikke en ide, kan man måske tale med de andre, siger Rachel Faulkner, der regner med, at BillundSkolen skal være rammen for eventet også i oktober. - Her er jo alt - både syrum, køkken, musikrum, som bare står og venter på at blive brugt. Jeg er interesseret i at se, hvordan vi kan mødes på kryds og tværs og høre om, hvad de gamle på plejehjemmet, og hvad de mange mennesker, der arbejder i midtbyen holder af at lave, siger Rachel Faulkner, der håber, at mange har lyst til at være med og tilbyde det, de kan til dem, der har lyst til at lære noget nyt. - Vi tænker det som sådan en lille endags-minifestival.