Som 3. kommune i landet: Billund Kommune går gældfri ind i 2019

Kommunen har netop siden 2015 haft en målsætning om at blive gældfri i 2020. Det opnår man altså et år før tid.

- Samtidig med, at vi er blevet gældfri, har vi også rustet os med en ret god kassebeholdning, og vi har sat skatten ned i samme periode. Det har været fantastisk at være med i en periode, hvor det kunne lade sig gøre, siger borgmesteren.

Skattelettelser?

Billund Kommune har i de seneste år haft problemer med at bruge alle de skattepenge, kommunen får ind, da staten sætter et loft over, hvor meget en kommune må bruge. Det har betydet, at man har sparet op. Kassebeholdningen ligger dog i dag over de 250 millioner kroner, som man har som politisk målsætning, og borgmesteren har umiddelbart også svært ved at se, hvordan de renter og afdrag, som tidligere er gået til gælden, kan bruges i kommunen.

- Når vi ikke må bruge flere penge, end vi må, kan det ikke passe, at vi som kommune skal putte endnu flere penge til side og få en endnu større kassebeholdning. Hvis vi ikke må bruge pengene, må vi hellere lade borgerne beholde dem. Nogle vil sige, at vi så skal bruge pengene på en anden måde, men når vi ikke må bruge flere penge, og når vi følger vores økonomiske politik og har opfyldt den, skal vi ikke kradse mere ind, mener borgmesteren.

Kommunen har stadig gæld i ældreboliger, men den har i kommunernes regnskaber traditionelt sin egen post, fordi den gæld bliver afdraget i takt med, at beboerne betaler husleje.