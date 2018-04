Solid optankning af kapital sender ung motorkører videre på banerne

Filskov: Det 16-årig racing-talent Frederik Vesti fra Filskov har forlænget sin kontrakt med det hollandske top team Van Amersfoort Racing. Det har været Frederik Vestis drøm at fortsætte for Van Amersfoort Racing, siden han debuterede for teamet sidste år i den tyske F4 serie.

Serien regnes som en af de stærkeste junior kategorier, og serien vil i denne sæson have nogle af historiens største racerfamilier repræsenteret. Frederik Vesti er således oppe mod flere gange verdensmester i F1 Emmerson Fittipaldi's barnebarn, Enzo Fittipaldi og Michael Schumacher's nevø, David Schumacher.

- At jeg har valgt endnu et år i den tyske F4 serie skyldes, at jeg sidste år kom sent fra start uden forberedelse til sæsonen, fordi jeg ikke kunne finde de fornødne penge i god tid forud for sæsonen. Min far måtte vælge at sælge sin gård for at få det til at lykkes lige inden sæsonstart. I år er situationen en helt anden. Jeg er i fuld gang med at teste. Teamet ser mig som deres mesterskabskandidat, og jeg forventer intet mindre af mig selv, fortæller Frederik Vesti i en pressemeddelelse.