Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen står bag samtalesalon og kunstmesse i festugen

Billund: To arrangementer i Billund Kommune i forbindelse med Trekantområdets Festuge udspringer fra initiativer taget af sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen. Han står bag en såkaldt samtalesalon i samarbejde med Magion Bibliotek mandag den 27. august på biblioteket og en kunstmesse i Nordre Skoles gymnastiksal lørdag den 1. september.

- Vi lever i en tid med shitstorms og manglende sans for, at en sag kan ses fra flere forskellige vinkler. Mange deltager i en debat for at få ret, ikke for at blive klogere, begrunder Egil Hvid-Olsen ønsket om en god debat, der bl.a. bygger på samtalekort udviklet af Grundtvigsk Forum.

"Debatten vil foregå gruppevis, så flest muligt kan komme til orde", fortæller Hvid-Olsen, der håber på et pænt fremmøde til en aften, hvor man kan være uenige uden at miste respekten for modparten.