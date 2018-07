15. juli stillede Sofia Bue Pedersen med rødder i Hejnsvig for tredje gang op i en disciplin ved VM i bodypainting, og igen-igen fik hun en pokal med derfra.

Hejnsvig: Da Sofia Bue Pedersen som 19-årig flyttede til udlandet, var det egentlig ment som et sabbatår. Men et årti senere er hun stadig på farten i det store udland, hvor hun bruger en stor del af døgnets vågne timer på sin store passion for såkaldt special effects makeup. I de fleste af årene har hun boet på New Zealand og arbejdet på store filmproduktioner hos den kreative virksomhed Weta, men sideløbende er der også blevet plads til hendes egne projekter. I starten af året udgav hun således sin første bog om kropskunst, og for nylig deltog hun for tredje gang i en konkurrence ved verdensmesterskaberne i bodypainting i Østrig. Hun stillede op i helkropskategorien 'special effects bodypainting', og i lighed med de to andre gange, hun deltog ved VM i 2013 og 2015, blev det også denne gang til en sejr.

Youtube-videoer Sofia Bue Pedersen valgte fra starten at beskrive og illustrere hele processen frem mod VM-sejren i en række Youtube-videoer.Formålet har ifølge hende været at give et indblik i livet som kunstner på en måde, hun selv kunne have ønsket sig at se, da hun var ny i branchen. Videoerne kan nemt findes på Youtube ved at skrive "Sofia Bue" i søgefeltet, og hun håber, at de har medvirket til at inspirere og motivere unge talenter.

Grundig forberedelse Selvom det er 'reglen', at hun vinder, hvad hun stiller op i, har glæden stadig været stor hos Sofia Bue Pedersen, som man ikke ligefrem kan påstå er begyndt at tage let på det efter de forrige triumfer. - Jeg startede allerede med at tænke over VM for cirka seks måneder siden, da konkurrencetemaet 'drømme' blev offentliggjort, og efter at jeg fik den helt rigtige idé, har jeg brugt tre-fire måneder på at skabe den ved siden af andet arbejde, siger den travle kvinde. Tiden til sideprojekter er dog en dyrebar ressource hos Sofia Bue Pedersen, for på særligt filmproduktioner kan dagene være ekstremt lange. - Når vi går i gang med at filme selve produktionen, er dagene ofte 12-16 timer, så jeg ved egentlig ikke, hvor jeg fandt tid til det hele samtidig, siger hun. Sofia Bue Pedersen understreger dog, at det sjældent føles som arbejde, når hobby og job i hendes tilfælde ofte løber ud i ét og hun i øvrigt elsker, hvad hun laver.

Græsk mytologi I tiden op til VM har hun skabt alle enkeltdelene til det endelige værk i skumlatex ud fra kropsformen på sin model, som meget praktisk er hendes newzealandske kæreste Noel Wellington. Ved selve konkurrencen havde hver deltager syv timer til at færdiggøre deres værk, imens besøgende kunne kigge forbi og tage billeder. Over for syv dommere skulle Sofia Bue Pedersen på halvandet minut fortælle om sit koncept og til sidst stå for en to-minutters scenepræsentation foran dommere og flere tusind tilskuere. Det hele faldt tilsyneladende i dommernes smag. - Mit værk er inspireret af græsk mytologi. Jeg kalder det 'Gud af drømme', og hvor vingerne er symbol på frihed og spiritualitet, siger hun og fortsætter: - Resten af kroppen er inspireret af havet og den ukendte verden under overfladen meget lig drømmeverdenen.