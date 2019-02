Søren Klausen er stoppet som formand i Billund Erhvervsfremme

Han driver to virksomheder fra virksomhedernes fælles domicil på Montanavej i Billund: AV Design og My Instore Radio, som gør sig i henholdsvis videoproduktion og baggrundslyd til butikker.

- Det skyldes travlhed på arbejdet. Der er nok at se til, og nu har jeg været i bestyrelsen i seks år, fortæller Søren Klausen om baggrunden for stoppet.

Billund Erhvervsfremme er en medlemsforening for erhverv med hjemsted i Billund Kommune.Billund Erhvervsfremme arbejder for at udvikle erhvervslivet i Billund Kommune gennem konkrete projekter, professionel erhvervsservice og udadvendte aktiviteter, herunder udvikling af turismen som et stort selvstændigt indsatsområde.

Stolt afgående formand

Den tidligere formand mener, at tilstanden i erhvervslivet i Billund Kommune er ganske sund.

- Generelt er det helt positivt. I Billund Erhvervsfremme oplever vi, at vores medlemmer ser positivt på tiden og fremtiden, og i Billund Erhvervsfremme oplever vi medlemstilgang og stor søgning til vores arrangementer. Det tager jeg som et udtryk for, at det ser fornuftigt ud. Jeg er ganske tilfreds med, hvad vi har opnået de seneste år, og er stolt over at kunne give det videre, siger Søren Klausen.

- Især det sidste halvandet år har vi nået meget og lagt op til nogle store organisatoriske ændringer for Billund Erhvervsfremme, som vi ikke vil vedtage, før den nye formand har haft muligheden for at sætte sit fingerpræg på det, tilføjer han.