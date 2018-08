Søndag er sidste chance for en tur i X-treme Racers

Billund: Forlystelsen X-treme Racers har efterhånden kørt 1,8 millioner kilometer med Legolands gæster. Det svarer i runde tal til, at der er blevet kørt 45 gange rundt om Jorden, og dermed er det måske ikke så underligt, at den populære forlystelse efterhånden er ved at trænge til en renovering.

Søndag den 2. september er sidste dag i år, at gæsterne har mulighed for at tage en tur i den populære forlystelse. Derefter vil X-treme Racers komme en tur igennem et seriøst serviceeftersyn, så den kan stå klar til 2019-sæsonen.

Skinnerne vil blive taget ned, og søjlerne vil blive kørt væk. Det hele vil blive sandblæst og malet, og det vil blive set efter i sømmene, så det kan fungere i tiptop stand, når dørene bliver slået op til den nye sæson.

Legoland holder åben frem til søndag den 4. november.