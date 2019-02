For uddeler Danjel Diemar handler de sidste dage i Super Brugsen om at få solgt så mange varer som muligt. Søndag er der åbent for sidste gang. Foto: Martin Ravn

Der er efterhånden ikke mange varer tilbage hos Super Brugsen i Sdr. Omme. På søndag lukker butikken for sidste gang, inden den senere på foråret skyder dørene op som en Fakta-forretning.

Sdr. Omme: Hylderne er allerede begyndt at blive halvtomme hos Super Brugsen i Sdr. Omme. På søndag holder butikken åben for sidste gang. - Hvis der er varer tilbage i butikken, bliver de sendt andre steder hen i Brugs-kæden. Det er noget af det, vi skal bruge næste uge på, fortæller brugsuddeler Danjel Diemar. Han har været brugsuddeler i Sdr. Omme i to år, og i den tid har han hele tiden været klar over, at der på et tidspunkt skulle ske noget nyt med butikken. - Jeg har hele tiden vidst, at der var to mulige scenarier. Enten skulle der bygges en helt ny butik, eller også ville vi ende med at lukke ned, siger Danjel Diemar.

Opgiver at bygge nyt Coop har gennem flere år leget med tanken om at bygge en ny Super Brugsen-forretning i Sdr. Omme.



Coop ejer i forvejen en grund bag OK-tanken, og der har gennem en periode kørt forhandlinger med byens anden dagligvareforretning, Meny, om et køb. De forhandlinger døde dog, og derfor har Coop ikke ment, at der var grundlag for at bygge en ny forretning.

Foto: Martin Ravn Så mange varer som muligt skal væk inden søndag. Derfor er der i disse dage gode penge at spare i Super Brugsen. Foto: Martin Ravn

Ville købe Meny Årsagen er ganske simpel: - Super Brugsen-konceptet kan ikke længere være i disse rammer, siger Danjel Diemar. Coop indledte derfor forhandlinger med byens anden fødevareforretning, Meny, om et køb, men det løb ud i sandet. Dermed blev planerne om at opføre en helt ny Super Brugsen også skrinlagt. - Vi havde lavet en case, hvor det ville koste 32 millioner kroner at opføre en ny butik, og det ville derefter kræve en årlig omsætning på 35 millioner for, at det kunne køre rundt. Der har man vurderet, at det ikke er investeringen værd, så længe der fortsat er en Meny i byen, fortæller Danjel Diemar.

Foto: Martin Ravn Når ugen er omme, lukker dørene for sidste gang til Super Brugsen i Sdr. Omme. En større renovering ligger herefter og venter, inden Fakta kan åbne den 9. maj. Foto: Martin Ravn

Ikke plads nok Selvom der de seneste år har været økonomisk fremgang, har det ikke været på tale at fortsætte i de nuværende rammer. Butikken er af ældre dato, og den er derfor også temmelig lille. - Vi kan ikke længere være i slagterafdelingen, og hvis vi havde øget den, ville vi ikke have salgsareal nok. I forvejen var salgspladsen ikke nok til at leve op til Super Brugsen-konceptet, fortæller Danjel Diemar, som til gengæld kan glæde sig over, at næsten alle medarbejdere er sikret nye job. - Af de medarbejdere, som er over 18 år, er der faktisk kun en enkelt person, som ikke har fået et nyt arbejde. Alle andre er blevet genansat i andre butikker under Coop, siger Danjel Diemar, som selv fortsætter som uddeler i Super Brugsen i Vildbjerg.

Foto: Martin Ravn Hylderne er begyndt at blive halvtomme hos Super Brugsen i Sdr. Omme. Søndag lukker butikken for sidste gang, inden en større renovering går i gang. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Danjel Diemar fortsætter i Super Brugsen-regi, selvom butikken i Sdr. Omme lukker. Han rykker til Vildbjerg, hvor han skal stå i spidsen for byens butik. Foto: Martin Ravn