Snevejret koster Billund Kommune 300.000 kroner om dagen

Der bliver onsdag arbejdet hård for at holde vejene rundt omkring i Billund Kommune fri for sne, så trafikken kan fungere nogenlunde normalt. Foto: Annette Bruun Jarl.

Hos Park og Vej i Billund Kommune arbejder de hårdt for at holde vejene nogenlunde farbare trods det voldsomme snevejr. Det er et arbejde, som anslået koster cirka 25.000 kroner i timen.

Billund Kommune: Det tykke lag sne, der har lagt sig, er muligvis flot - og det er også dyrt. Billund Kommune har alt materiel ude at køre i et forsøg på at holde vejene farbare, og på den måde bliver snevejret en stor omkostning for skatteborgerne. Christian Iversen, som er driftsleder i Park og Vej i Billund Kommune, vurderer, at det koster i omegnen af 25.000 kroner i timen at holde alt materiel kørende. Da snerydningen begyndte klokken tre natten til onsdag, og da medarbejderne som udgangspunkt holder fyraften klokken 15, kommer snevejret hurtigt til at koste 300.000 kroner om dagen. - Vi skulle have haft personalemøder i dag (onsdag, red.), men det er aflyst, for vinteren har førsteprioritet. Vi kører ikke hjem igen, før tingene er i orden, lover Christian Iversen.

Uanset, hvor længe snevejret bliver ved, skal vi nok sørge for, at tingene er i orden. Christian Iversen, driftsleder, Park og Vej

Vejene bliver ryddet I Billund Kommune er det kommunen selv, som står for rydningen af omkring halvdelen af vejene, mens den anden halvdel er udliciteret til private selskaber. Vejene er prioriteret, så de mest trafikerede veje bliver ryddet i døgndrift, mens andre kun bliver ryddet i dagtimerne. Vejene i den laveste kategori bliver kun ordnet i undtagelsestilfælde. Christian Iversen garanterer dog, at vejene rundt omkring i kommunen nok skal blive holdt farbare, så trafikanterne kan komme frem. - Uanset, hvor længe snevejret bliver ved, skal vi nok sørge for, at tingene er i orden, lover han.