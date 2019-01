Snart kan der købes peberspray hos MacNab

Grindsted: Fra slutningen af januar bliver det muligt at købe peberspray hos MacNab i Grindsted. Da forretningen er den eneste af sin slags i området med tilladelse til at sælge våben, vil MacNab dermed også blive den eneste butik i Billund Kommune, hvor der kan købes peberspray. I begyndelsen af året bekræftede Lars Bjerregaard Nielsen, der er ejer af MacNab, at forretningen undersøgte mulighederne for at sælge peberspray, men at der var udfordringer i forhold til import af produktet fra udlandet.

- Der er kommet en dansk importør af peberspray, hvilket gør det lettere for os, da vi ikke skal indhente importtilladelser, siger Lars Bjerregaard Nielsen. Han forventer dog ikke, at salget af peberspray bliver højt.

- Vi har fået omkring fire efterspørgsler, så jeg forventer ikke det store salg.

En peberspray hos MacNab kommer til at koste mellem 100 og 200 kroner alt efter størrelse. Da peberspray hører under våbenlovgivningen, vil den ikke være frit tilgængelig for kunder, men skal efterspørges.